كرري تخصص مستشفيات البلك والنو والسروراب لمجابهة كورونا

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أعلنت محلية كرري عن تخصيص مستشفيات البلك والنو والسروراب لمجابهة أي طارئ يترتب على آثار كورونا، مشيرة إلى أنها كونت لجنة مختصة لمجابهة هذا الوباء.

وقال المدير التنفيذي لمحلية كرري بابكر الرضي علي في حوار أجرته معه (سونا) إن اللجنة التي تم تكوينها تضم عددًا من الإدارات ذات الصلة وهي تحت إشراف المدير التنفيذي، وقال إننا حتى الآن لم نسجل أية حالة إصابة والحمد لله، مشيراً إلى أن المحلية تعمل بحزم على تنفيذ تطبيق حظر التجوال وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وأن كل من لا يلتزم بفترة سريان حظر التجوال سيتم حجزه حتى السادسة صباحًا ولا يتم التعامل معه بالقانون إلا في حالة الاعتراض.

وناشد بابكر جميع المواطنين بضرورة الالتزام بكل توجيهات الصحة الاتحادية والولائية بخصوص وباء كورونا وذلك حفاظًا على السلامة العامة، مطالبًا كل العاملات بالأسواق بضرورة الصبر لفترة وجيزة حتى تتجاوز البلاد هذه الظروف الاستثنائية، وقال إن قرار إيقاف البعض لايعني الإضرار بظروفهن الصحية، بل الحفاظ على صحتهن وصحة الجميع خاصة وأن جائحة كورونا خطر على الجميع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)