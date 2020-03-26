الصحة بالخرطوم تنفي هروب مريض مصاب بـ”كورونا”

التاريخ: 26-مارس-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة نفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، ما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الخطاب المزور عن هروب مريض مصاب بفيروس “كورونا” من المستشفى. Advertisements وأبانت الوزارة في تعميم صحفي بحسب صحيفة الدار، أن الخبر عار من الصحة، مشيرة إلى أن مدير الإدارة العامة للطب العلاجي هو د. محجوب تاج السر منوفلي، فيما أعلن د. يوسف تبن أن الخطاب مزور، موضحاً أنه تمت إقالته من الإدارة منذ يوليو 2019م. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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