مغادرة زوجة وشقيقة المتوفي فيصل الياس “الحجر الصحي”

قال الأستاذ خالد الياس إن الجهات الصحية المختصة بالوبائيات والحجر الصحي أخرجت زوجة الراحل الذي تم اتهامه بإصابته بـ”الكورونا” فيصل الياس وشقيقته سهام اللتين كانتا مرافقتين له أثناء مرضه وذلك بعد أن تبين لوحدة الوبائيات أنهن غير حاملات للفايروس.

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كما أن نتيجة الفحص الذي أجرى لهن بحسب صحيفة الدار، كانت إيجابية، وكانت زوجة المرحوم وشقيقته قد ذهبتا للحجر بإرادتهما وفقاً للبيان الذي جاء على لسان شقيقه والذي أكد من خلاله أن فيصل غير مصاب بفايروس “كورونا” وإنما كان يعاني من مشاكل بالقلب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)