مصرع وإصابة (20) شخصاً في حادث مروري

التاريخ: 26-مارس-2020
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لقى (7) أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم في حادث مروري بمنطقة السعدابية بولاية نهر النيل وذلك عند انقلاب حمولة عربة كانت محملة بجوالات حجر ذهب عند كبري جدول التعاون عندما اعترضت طريقها عربة دفار مما أدى إلى انقلابها ونتج عن ذلك وفاة (7) أشخاص من أسرة واحدة وإصابة (13) آخرين.
وقد صادف الحادث بحسب صحيفة المجهر، تفقد وإلى نهر النيل لأحد المشاريع بالقرب من مكان الحادث، ووقف على الإجراءات المتعلقة بذلك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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