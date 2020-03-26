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امرأة تتخلى عن طفلها للمحكمة

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التاريخ: 26-مارس-2020

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امرأة تتخلى عن طفلها للمحكمة

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تركت امرأة طفلها البالغ من العمر (3) سنوات داخل محكمة الأحوال الشخصية بالخرطوم جنوب وذهبت بمفردها وذلك على خلفية نقاش كان قد دار بينها وبين زوجها عندما علمت بأنه تزوج بامرأة أخرى دون علمها وموافقتها مما جعل زوجها بحسب صحيفة آخر لحظة، أن يتخذ الإجراءات القانونية ضدها وتم القبض عليها ووضعها رهن الحبس بتهمة الإهمال في رعاية شخص عاجز

وتدخل عدد من الحاضرين في المحكمة بتعهد الأم برعاية ابنها، وطلبوا من الزوج إرجاع الطفل إلى والدته وتمسك الزوج بمقاضاة الزوجة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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