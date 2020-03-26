“كورونا” تؤجل قضية مهاجم المريخ والمنتخب “تيري”

أرجأت محكمة جنايات الجريفات وأم دوم أمس قضية اتهام (3) متهمين من بينهم مهاجم المنتخب الوطني اللاعب العالمي (سيف تيري) بالاعتداء على نظامي ضرباً والتسبب في الأذى الجسيم له أثناء أحداث حرق قسم شرطة التكامل بالحاج يوسف.

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نسبة للقرار الذي صدر بتوقيف الجلسات الجنائية بحسب صحيفة آخر لحظة، بسبب الظروف الصحية بالبلاد، أرجأت تأجيل الجلسة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)