بعد فرض حظر التجول.. سائقو الركشات وترحال: تقلص دخلنا بنسبة 75%

جهات عديدة تأثرت بعد إعلان قرار حظر التجول في الخرطوم وأبرز تلك الجهات هم سائقو الركشات والترحال وعزا السائقون هذا التأثير بسبب تقليل ساعات العمل وبالتالي تأثر دخلهم اليومي .

(كوكتيل) قامت بجولة وسط سائقي الركشات والترحال لمعرفة مدى تأثير قرار حظر التجول في عملهم.

(1)

سائق الركشة محمود محمد ذكر أن الظروف التي فرض فيها حظر التجول ظروف معلومة للجميع ولا اعتراض لنا فيها ولكن من جهة تأثر دخلنا بنسبة لا تقل عن 75% إن لم تكن أكثر وذلك نسبة لتقلص عدد ساعات العمل اليومي وأغلب عملنا يكون في الفترة المسائية. وأوضح محمود أنه على الصعيد الشخصي كان دخله في اليوم لا يقل عن (1300) جنيه وبعد فرض حظر التجول كان دخلي (500) جنيه فقط أخصم منها (200)جنيه توريدة لصاحب الركشة إضافة لجلون بنزنين بالسعر التجاري وإضافة زيت وغيرها من المصاريف الشخصية اليومية،.مشيراً إلى أنه لا بد من تعاون أصحاب الركشات مع السائقين (الجوكية) بتقليل تعرفة التوريدة لمجابهة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد للوقاية من وباء كورونا.

(2)

من جهته ذكر سائق الركشة عبد السلام عوض أن قرار حظر التجول له تأثير بالتأكيد على عملنا بسبب تقلص ساعات العمل ولكن نحنا بدورنا لدينا حلول لمعالجة تقلص ساعات العمل فبدلاً من أخذ راحة في فترة النهار نعمل ونبحث عن أرزاقنا لتعويض التوقف في الفترة المسائية موضحاً أنهم يعون جيداً خطورة الوباء لذلك لا بد من الالتزام بإحكام حظر التجول.

(3)

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في ذات السياق أشار سائق ترحال ياسين مسعود إلى أن قرار حظر التجول تسبب في تقليص دخلنا اليومي وصاحب السيارة لا يرحم فكل همه أن يستلم إيجار السيارة كاملاً بغض النظر عن ما يدور وطالب ياسين أصحاب السيارات بمراعاة ظروف سائقي ترحال بعد ظهور فيروس كورونا ومدى تأثير بيئة العمل بالمستجدات التي طالت كل دول العالم ونحن سائقو ترحال نعتمد على العمل المسائي لكثرة الزيارات العائلية في المساء وكذلك معظم مناسبات الزواج في الصالات تكون في فترة المساء والآن بعد إعلان حظر التجول في المساء تأثر عملنا بنسبة تتعدى 80% ورغم ذلك يريد صاحب السيارة أجرتها كاملة فمن أين لنا هذا .

(4)

على صعيد متصل قال سائق ترحال عبدالله الزبير إن الدخل تقلص بنسبة كبيرة متفقاً مع سابقيه ولكن هذا التقلص لم يكن وليداً مع فرض حظر التجول بل سبق ذلك بكثير حيث قل الدخل منذ إعلان وفاة أول شخص متأثراً بفيروس كورونا ومع انتشار التوعية بتجنب الأماكن المزدحمة أصبحت حركة المواطنين قليلة ولم تعد كسابق عهدها، والآن مع فرض حظر التجول جاء ليزيد(الطين بلة) وبسبب ذلك الحظر انخفض دخلنا بنسبة 75% ودعا الزبير أصحاب المركبات بتحمل جزء من الخسائر مع السائقين حتى القضاء على هذا الوباء والتعدي من هذه الظروف الصعبة الاستثنائية.

تقرير: نزار عباس

الخرطوم: (صحيفة السوداني)