العاملون بـ(الصيحة) يحاصرون “كورونا” براتب يوم

أعلن العاملون بصحيفة (الصيحة)، التبرُّع براتب يوم من كل عامل لصالح الصندوق القومي لمُحاصرة جائحة كورونا والذي أعلنه رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الأيام الماضية، وذلك إيماناً بدور الصحافة الرائد تجاه قضايا المُجتمع.

وأكد مُستشار تحرير الصحيفة الأستاذ الجميل الفاضل نيابةً عن العاملين، التزام العاملين كَافّة باستقطاع راتب يوم لصالح الصندوق لمُجابهة فيروس “كورونا”، والتعاون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية كَافّة التي تحد من انتشار الوباء بالبلاد.

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وناشد الفاضل بحسب صحيفة الصيحة، الصّحفيين والإعلاميين كَافّة بالإسراع في المُساهمة لإنجاح مثل هذه المُبادرات الخيرية، ووصفها بالقيم الإنسانية النبيلة المعروفة لدى السُّودانيين، وتمنّى الفاضل أن تجد المُبادرة النجاح الكبير الذي يُساعد في تحقيق الأهداف، خاصّةً في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)