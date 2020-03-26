الوضع كارثي.. استقيلوا ياخ!!.. بقلم هاجر سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اقرأوا ما قالته احدى طبيبات الفحص المعملى على صفحتها بفيسبوك (ﻳﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ، ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻳﺎ ﺷﻌﺐ ﻳﺎ ﻃﻴﺐ ﺍﻧﺎ ﻃﺒﻴﺒﺔ ﻟﻮﺳﻤﺤﺘﻮﺍ ﺭﻛﺰﻭﺍ ﻣﻌﺎﻱ.. ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺧﻄﻴﻴﺮ ﺟﺪﺍ ﻭﺍﻟﻠﻪ، ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺘﺮﺑﻌﺔ في ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺷﻮﺍﺭﻋﻪ، فى ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ (ﺑﻮﺯﺗﻒ) ﻭﻻﻓﺔ فى ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﻓﺎﻛﺮﺓ ان ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻭ ﻣﻼﺭﻳﺎ، ﻭفى ﺣﺎﻻﺕ (ﺑﻮﺯﺗﻒ) ﻭﻣﻌﺪﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺍﻋﺮﺍﺽ، وﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻣﺎ ﺣﺘﻤﺴﻚ ﺍﻱ ﺯﻭﻝ ﺗﻔﺤﺺ ﻟﻴﻬﻮ ﺩﺍ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺗﻚ ﺍﺻﻼً، ﻭﺑﺘﺠﻴﻚ ﺑﻌﺪ ﻋﻴﻨﻚ ﺗﻄﻠﻊ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻳﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺧﻮﻓﺎ ﻭﻫﺮﺑﺎً، ﻭﻟﻤﺎ ﺗﺠﻲ ﻋﺸﺎﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻭﻣﻮﻓﺮﺍﻫﺎ ﻟﻠﺼﻌﺐ، ﺍﺗﺨﻴﻠﻮا ﺑﺲ ﻭﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺗﺪﻱ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻟﻼﺳﻒ ﺍﺣﻨﺎ ﻛـ(ﻨﺎﺱ) فى ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺑﺘﻼﻗﻴﻨﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﺣﺎﻻﺕ ﻭﺑﻨﻘﻮﻝ ﺍﻧﻮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻴﻬﻮ ﺍﻗﻞ ﺷﻲ (100) ﺣﺎﻟﺔ، ﻭﺧﻞي ﻃﺒﻴﺐ ﻳﺠﻲ ﻳﻨﻜﺮ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺩﻱ، ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﺟﺎﺩﻳﻦ ﻭﻣﺎ ﻋﺎﺭﻓﻴﻦ ذﺍﺗﻪ ﻫﻢ ﻋﺎﻳﺰﻳﻦ ﺷﻨﻮ ﻣﺘﺮﺩﺩﻳﻦ ﻭﺧﺎﻳﻔﻴﻦ؟ ﻭﻛﻞ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ ﻭﻣﺘﺤﻔﻈﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﺴﻤﻌﺘﻬﺎ، ﺍﺗﺨﻴﻠﻮﺍ ﺑﺲ، ﻓﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﻈﺮﻭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻠﻪ، ﺩﺍ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺟﺎﻳﺒﺔ ﺧﺒﺮ، ﻋﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻠﻪ، فى ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﻩ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺲ ﻟﻮ ﺷﻜﻮﺍ ﺷﻚ ﺑﺲ ﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﻴﺮﻓﻌﻮﺍ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭﺑﻴﺘﺴﺠﻞ ﺣﺘﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺄﻛﻴﺪ، ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﺗﺠﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ؟ ﻟﻴﻪ؟ ﻋﺸﺎﻥ ﺗﺨﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻑي ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻋﺸﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻫﺎ ﻣﻄﻤﻨﺔ ﻭﻋﺎﻳﺸﺔ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ.. ﻳﺎﺥ ﻳﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻛﺘﺐ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ.. ﻳﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻛﺘﺒﻲ ﻗﻮﻟﻲ ﺧلي ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﻘﻌﺪ في ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﻻ ﻧﻌﻤﻞ ﻟﻴﻨﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺯﻱ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺗﻜﺘﺐ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ في ﺍﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ. ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻠﻲ ﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﺮﻩ، ﻛﻠﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻮﺯﺗﻴﻒ ﺍﻭ ﻧﻴﻘﺘﻴﻒ (%50 ـــ %50) ﻣﺎ ﻛﻠﻬﻢ ﺑﻴﻮﺻﻠﻮﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻻ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻳﺘﻌﺐ ﺷﺪﻳﺪ، وﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﻲ ﺑﻴﻮﺻﻞ ﺩﺍ ﺑﻴﻜﻮﻥ ﻣﺘﺤﻔﻆ ﻭﻣﺎ ﺑﻴﺪﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻠﻪ، ﺍﻣﺒﺎﺭﺡ ﺩﻱ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺣﺴﺐ (scoring system) ﺣﻖ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﻜﻮﺭﻭﻧﺎ ﻫﻲ ( 8) ﻭﺍﻱ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻛﺘﺮ ﻣﻦ (6) ﻫﻲ ﻟﻠﻌﺰﻝ ﺍﺻﻼً، ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺍﻓﻀﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺟﺪﺍً ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺩﻱ ﻣﻼﺭﻳﺎ ﻭﻣﻼﺭﻳﺘﻲ ﺍﻧﺎ ﺑﻌﺮﻓﻬﺎ، ﻭﻗﺮﺭ ﺍﻧﻮ ﻳﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺫﺍﻫﺒﺎً ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺗﺎﻧﻴﺔ ﺍﻭ ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻤﻼﺭﻳﺎ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻛﻮﻳﺲ؟ ﻓﻲ ﻛﻢ ﺷﺨﺺ ﻻﻗﺎﻫﻮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﺷﻲ؟ ﺍﻫﻠﻪ؟ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ؟ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻠﻲ ﻻﻗﺖ ﺍﻫﻠﻪ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻠﻲ ﻻﻗﺖ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ؟ ﺷﺎﻳﻔﻴﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ﺍﺗﻮﺳﻌﺖ ﻛﻴﻒ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻘﺖ ﺃﺷﺨﺎﺹ، وﺣﺎﻟﺔ ﺗﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻻﺳﻜﻮﺭ ﻫﻲ (7) ﺑﺮﺿﻮ ﻟﻠﻌﺰﻝ، ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺭﻓﻀﺖ ﻭﻗﺮﺭﺕ ﺗﻌﺰﻝ ﻧﻔﺴﻬﺎ في ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻫﻞ في ﺍﻱ ﺍﺛﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻧﻮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺣﺘﻘﻌﺪ ﺣﺮﻓﻴﺎً ﻣﻌﺰﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ).
هذا ما قالته الطبيبة على صفحتها صباح امس، ولو صح كلامها على الحكومة ان تستقيل بأكملها، وتعلن فشلها التام فى السيطرة على كافة الاوضاع طالما انه حتى الآن لا اجراءات ولا اى تدابير او امكانات للسيطرة على المرض. وكنا قد طالبنا بنشر نقاط فحص في الشارع العام. وماذا يعنى هروب مشتبه فيهم من الحجر؟ وكيف يهرب شخص من حجر صحى؟ هذا يعنى ان الحجر غير مطابق للمواصفات، والدولة فشلت حتى فى تقديم ابسط المعينات للمحجورين.. استقيلوا ياخ وبطلوا ثقالة.. ارحموا الشعب من حكمكم الما شفنا منو الا العذاب والجوع والفقر والمرض.
كانت هذه تفاصيل خبر الوضع كارثي.. استقيلوا ياخ!!.. بقلم هاجر سليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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