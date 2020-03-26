وفاة طبيب سوداني بسبب كورونا….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توفي مساء الاربعاء في لندن الدكتور عادل الطيار أخصائي زراعة الاعضاء أثر إصابته بفيروس كورونا، وأصدرت نقابة الأطباء السودانيين في بريطانيا بياناً نعت فيه الفقيد. جاء فيه بقلوب ملؤها الأسى تنعى نقابة الاطباء السودانيين بالمملكة المتحدة للشعب السودانى عامة ولقبيلة الاطباء خاصة، الزميل د. عادل الطيار جراح زراعة الاعضاء والذى وافته المنيه عشية الاربعاء بعد صراع قصير مع المرض ليكون أحد شهداء المهنة والواجب. المادة السابقة من محن التمكين.. بقلم حيدر المكاشفي المقالة القادمة تفاصيل تشريح جثمان وزير الدفاع جمال عمر…

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