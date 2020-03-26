الحزب الشيوعي : ﻓﺮﺽ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺃﻣﺮﺍً ﺻﻌﺒﺎً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻛﻤﺎﻝ ﻛـﺮﺍﺭ ﺃﻥ ﻓﺮﺽ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺃﻣﺮﺍ ﺻﻌﺒﺎ ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ . ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺞ لـ”ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ” ﺃﻥ ﻓﺮﺽ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝ ﻣﺸﻜﻠﻪ ﻛﺒﺮﻯ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﺠﺄﺕ ﺍﻟﻰ ﻓﺮﺽ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﺎﻳﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ . ﻭﺩﻋﺎ ﻛﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺭﺩﻳﺎﺕ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ . ﻭﺃﻗﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓﺮﺽ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻭﻧﺎﺷﺪ ﺑﺘﺪﺭﺍﻙ ﺍﻻﺧﻄﺎء ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺍﻟﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻳﺠﻮﺑﻮﻥ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺑﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺭﻓﻊﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻬﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ. المادة السابقة يعزي البرهان في وفاة وزير الدفاع محمد بن سلمان يعزي البرهان في وفاة وزير الدفاع المقالة القادمة عشر ساعات لا تكفي.. بقلم مزمل ابوالقاسم

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