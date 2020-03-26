محمد بن سلمان يعزي البرهان في وفاة وزير الدفاع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، برقية عزاء ومواساة للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في وفاة وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال عمر وزير الدفاع.

وقال ولي العهد: (تلقيت نبأ وفاة معالي الفريق الأول الركن جمال عمر محمد إبراهيم وزير الدفاع ـ رحمه الله ـ، وأبعث لسيادتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب). صحيفة الانتباهة المادة السابقة اختبار بينّ عبد البيّن.. بقلم ايمن كبوش المقالة القادمة الحزب الشيوعي : ﻓﺮﺽ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺃﻣﺮﺍً ﺻﻌﺒﺎً

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