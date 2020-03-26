في ناس مارقة عشان ما تموت في البيت !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* كثير جدا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي تحدثوا وانتقدوا سلوك المواطن السوداني واستهتاره بفايروس كورونا.
* تحدثوا عن أن الشعب رفض الجلوس بالمنزل وظل على الدوام في الشارع .
* مبادرات وحملات تطالب بالجلوس بالمنزل .
* كل ذلك من أجل الوقاية مقبول ومعقول.
* المرض خطير والسودان غير جاهز لهذا الوباء .
* ولكن نحن في عز هذه الحملة نجهل أمر هام جدا .
* ليس كل من يخرج من المنزل (قليل شغلة) .
* ما كل الناس مارقة ل(الربا والتلاف) .
* ما مارقين عشان يمشوا شارع النيل ولا مارقين عشان ست شاي أو عشان فارقة .
* في ناس مارقة عشان لو ما مرقت بتموت .
* مرقوا من البيوت عشان كان لازم يمرقوا .
* مرقوا عشان حق اللبن .
* عشان السكر .
* والدقيق .
* والرغيف .
* عشان حق الدواء.
* ما تسخر من الناس المرقت.
* ما كلهم راكبين رأس.
* في ناس راكباهم الظروف .
* لازم يمرقوا .
* انت سألت نفسك لما طالبت بالقعاد في البيت ، سألت نفسك الناس دي بتاكل من وين ؟
* سألت نفسك ولا بتتفاصح ساي ؟
* البيت فيهو أربعة وخمسة أطفال ورب البيت شغال رزق اليوم باليوم .
* بتقدر تجيب ليهو لبن؟
* بتقدر تجيب ليهو سكر ؟
* بتديهو سلطة ؟
* يبقى ما تتراشق ساي .
* ما تسخر .
* عندك توعية أو إرشادات قولها للناس باحترام وأدب عشان ما تجرح زول .
* في ناس بتقوم قبل صلاة الصباح بتمشي الشغل وآذان العشاء بياذن ليهم وهم في المواصلات راجعين.
* لا عندهم شغلة بي مطاعم ولا عندهم شغلة بستات شاي .
* كلنا عارفين إنو الصاح يفترض نقعد في البيت .
* ده الصاح لانو دي الوقاية الوحيدة .
* لكن هل كلنا بنقدر نقعد في البيت ؟
* هل كلنا ظروفنا واحدة ؟
* هل كلنا عندنا حسابات في البنك ؟ هل كلنا بنقدر نشتري مواد تموينية بالشهر أو بالأسبوع؟
* بطل رشاقة وخفة .
* ما تجرح الناس.
* الناس دي عارفة الكورونا وعارفة خطورتها وعارفة كل حاجة .
* مرقوا للشديد القوي .
* وما عندهم مشكلة يقاتلوا عشان لقمة العيش .
* بيقاتلوا حتى لو أصابتهم كورونا .
* وده الوقت المفروض نحن نقيف فيهو مع بعض .
* تعال بيوت الفقراء نزل شوال سكر وكيس لبن واديهم ألف جنيه .
* تاني ما ح يطلعوا من البيت .
* لكن داير تخش الفيس تقول ليهم (اترزعوا في البيت) ما في زول بقعد .
* ولازم تفهم الموضوع ما ركوب رأس، الموضوع اكل وشراب.
* الموضوع معاناة وحاجة وفقر .
* نحن مع الوقاية ومع التزام الناس في البيت .
* الكورونا بتكتل وفي ناس لو قعدت في البيت برضو بتموت بسبب الفقر والجوع .
* نسأل الله العلي القدير أن يلطف بنا ويحمينا من هذا الوباء ويحفظ السودان وأهل السودان .
* والله في .
كانت هذه تفاصيل خبر في ناس مارقة عشان ما تموت في البيت !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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