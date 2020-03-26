في ناس مارقة عشان ما تموت في البيت !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* كثير جدا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي تحدثوا وانتقدوا سلوك المواطن السوداني واستهتاره بفايروس كورونا.

* تحدثوا عن أن الشعب رفض الجلوس بالمنزل وظل على الدوام في الشارع .

* مبادرات وحملات تطالب بالجلوس بالمنزل .

* كل ذلك من أجل الوقاية مقبول ومعقول.

* المرض خطير والسودان غير جاهز لهذا الوباء .

* ولكن نحن في عز هذه الحملة نجهل أمر هام جدا .

* ليس كل من يخرج من المنزل (قليل شغلة) .

* ما كل الناس مارقة ل(الربا والتلاف) .

* ما مارقين عشان يمشوا شارع النيل ولا مارقين عشان ست شاي أو عشان فارقة .

* في ناس مارقة عشان لو ما مرقت بتموت .

* مرقوا من البيوت عشان كان لازم يمرقوا .

* مرقوا عشان حق اللبن .

* عشان السكر .

* والدقيق .

* والرغيف .

* عشان حق الدواء.

* ما تسخر من الناس المرقت.

* ما كلهم راكبين رأس.

* في ناس راكباهم الظروف .

* لازم يمرقوا .

* انت سألت نفسك لما طالبت بالقعاد في البيت ، سألت نفسك الناس دي بتاكل من وين ؟

* سألت نفسك ولا بتتفاصح ساي ؟

* البيت فيهو أربعة وخمسة أطفال ورب البيت شغال رزق اليوم باليوم .

* بتقدر تجيب ليهو لبن؟

* بتقدر تجيب ليهو سكر ؟

* بتديهو سلطة ؟

* يبقى ما تتراشق ساي .

* ما تسخر .

* عندك توعية أو إرشادات قولها للناس باحترام وأدب عشان ما تجرح زول .

* في ناس بتقوم قبل صلاة الصباح بتمشي الشغل وآذان العشاء بياذن ليهم وهم في المواصلات راجعين.

* لا عندهم شغلة بي مطاعم ولا عندهم شغلة بستات شاي .

* كلنا عارفين إنو الصاح يفترض نقعد في البيت .

* ده الصاح لانو دي الوقاية الوحيدة .

* لكن هل كلنا بنقدر نقعد في البيت ؟

* هل كلنا ظروفنا واحدة ؟

* هل كلنا عندنا حسابات في البنك ؟ هل كلنا بنقدر نشتري مواد تموينية بالشهر أو بالأسبوع؟

* بطل رشاقة وخفة .

* ما تجرح الناس.

* الناس دي عارفة الكورونا وعارفة خطورتها وعارفة كل حاجة .

* مرقوا للشديد القوي .

* وما عندهم مشكلة يقاتلوا عشان لقمة العيش .

* بيقاتلوا حتى لو أصابتهم كورونا .

* وده الوقت المفروض نحن نقيف فيهو مع بعض .

* تعال بيوت الفقراء نزل شوال سكر وكيس لبن واديهم ألف جنيه .

* تاني ما ح يطلعوا من البيت .

* لكن داير تخش الفيس تقول ليهم (اترزعوا في البيت) ما في زول بقعد .

* ولازم تفهم الموضوع ما ركوب رأس، الموضوع اكل وشراب.

* الموضوع معاناة وحاجة وفقر .

* نحن مع الوقاية ومع التزام الناس في البيت .

* الكورونا بتكتل وفي ناس لو قعدت في البيت برضو بتموت بسبب الفقر والجوع .

* نسأل الله العلي القدير أن يلطف بنا ويحمينا من هذا الوباء ويحفظ السودان وأهل السودان .

* والله في .