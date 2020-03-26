أنا ذاتي بقيت نقناق.. بقلم اسماعيل حسن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* أكثر من عشرة مقالات تقريباً، كتبتها من قبل؛ عن (النقة) التي أصبحت سمة من سمات عدد كبير من أعضاء القروبات والموقع الإلكترونية الحمراء في الوات ساب، والفيس بوك..

* (النقة) في اللاعبين..

* وفي الإداريين..

* وفي الصحفيين..

* وفي ضلهم أحيانا..

* وحقيقة عندما قفزت إلى ذهني فكرة مقالة اليوم أدناه، ترددت كثيراً قبل أن أبدأ في خطها..

* فهي عن مجلس المريخ الذي كتبت من قبل؛ عن أخطائه وسلبياته، قريب العشرين مقالة..

* وبالتالي راودني إحساس بأنني إذا كتبت عنه اليوم أيضاً، فسأكون كمن حرّم (النقة) على غيره، وحللها لنفسه..

* ولكنني أخيراً، وبعد شد وجذب؛ أقنعت نفسي بأن الحديث شبه اليومي عن مجلس مثل مجلس المريخ الحالي، لا يعتبر (نقة)، طالما أن أخطاءه تتكرر يومياً، وبأشكال مختلفة ومزعجة!!!

* ضمن القرارات الأخيرة للمجلس، قرار يؤكد عقد الجمعية الانتخابية بعد شهر.. أي في أبريل..

* وكنا سنهلل لهذا القرار ونكبّر، ونضبح خروفين تلاتة؛ لو أن المجلس أوضح متى سينفتح باب العضوية.. وكم رسومها.. وهل يمكن للأعضاء الجدد أن يشاركوا في انتخاب المجلس الجديد أم لا..

* أو على الأقل هل يمكن أن يشاركوا في مناقشة خطابي الدورة والميزانية أم لا…

* العضوية الحالية هي العضوية التي انتخبت المجلس الحالي.. وبالتالي إذا إقتصرت عليها الجمعية الإنتخابية، فإن الحال سيظل على حاله، ويحكمنا مجلس سوداكال من جديد!!!

* عموماً لن نستبق الأحداث، ولكن حتى إذا تأكد العضوية الجديدة لن تشارك في الانتخابات، فهذا لا يعني أن تتكاسل الجماهير عن اكتسابها، خاصة وأن أدوارها – أي العضوية – ليست محصورة في الانتخابات فقط، إنما هنالك أدوار أخرى أجلّ وأهم وأعظم..

* يكفي فقط أنها ستشكل مورداً ذاتياً يرفد خزينة النادي شهرياً، بالأموال اللازمة لتسيير النشاط..

* وإلى جانب ذلك فإنها ستكون الرقيب على أداء المجلس، وتقويمه متى ما لزم الأمر.. والعصف به – حتى ولو بعد عام – إذا فشل في إدارة النادي كما ينبغي..

* هذا غير أن العضوية الجديدة إذا لم تكتسب حق المشاركة في انتخابات أبريل، فستكون مؤهلة تماماً للمشاركة في الانتخابات التي تليها..

* باختصار .. ما على جماهير المريخ إلا أن تسارع إلى اكتساب العضوية بمجرد فتح الباب، بصرف النظر عن كونها ستشارك في الانتخابات أو لا تشارك..

* وإلى ذلك؛ ليت الإخوة في القروبات والمواقع الإلكترونية يبدؤون اليوم قبل الغد؛ الترتيبات اللازمة لحصر الراغبين في إكتساب العضوية، وتجهيز متطلباتها.. والإسراع في تكملة اجراءاتها بدار النادي..

* وشخصياً لاحظت أن بعض القروبات في الوات ساب، بدأت ذلك بالفعل.. وعلى رأسها (قروب المريخ لؤلوة أفريقيا) الذي يشرف عليه الحبيب صلاح سمعريت.. ويضم كوكبة من الأقطاب والصحفيين ورجال المال والأعمال وكبار المشجعين والمهمومين بقضايا المريخ..

* ختاماً… نوجه المناشدة مجدداً إلى الإخوة في مجلس المريخ، بأن يملكوا القاعدة كافة التفاصيل – الصغيرة والكبيرة – المتعلقة بالعضوية..

* متى سيُفتح الباب لاكتسابها..

* وما هي الشروط… وقيمة الرسوم… وموقف مريخاب الولايات ودول المهجر منها..

* وهل سيحق للعضوية الجديدة التصويت أم لا… والله المستعان..

* وكفى.