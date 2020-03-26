ارتفاع كبير في أسعار تذاكر السفر إلى الولايات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهد السوق الشعبي أم درمان أمس (الأربعاء) أزمة خانقة في البصات السفرية إلى الولايات في وقت ضاعفت فيه مكاتب السفريات سعر التذاكر بنسبة كبيرة حيث بلغ سعر التذكرة إلى الفاشر بشمال دارفور (5) آلاف جنيه وكوستي إلى (1000) جنيه والأبيض إلى (2500) جنيه .ورصدت (المجهر) تكدس عدد كبير من المواطنين في انتظار مركبات تقلهم إلى مناطقهم بالولايات. ويدخل قرار الحكومة بحظر سفر البصات السفرية إلى الولايات اعتباراً من اليوم (الخميس) عند الساعة السادسة مما دفع بعدد كبير من المواطنين إلى مغادرة العاصمة . المجهر السياسي المادة السابقة محاولة اغتيال ابن ضابط كبير في الشرطة لهذا السبب… المقالة القادمة أنا ذاتي بقيت نقناق.. بقلم اسماعيل حسن

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