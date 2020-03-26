محاولة اغتيال ابن ضابط كبير في الشرطة لهذا السبب…

الخليج 365:

لقى ابن ضابط مصرعه طعنا بالسكين اثناء محاولته لاسترداد هاتفه أمام منزله باشلاق الشرطة ببحري ونقل قال مطلع ان الشاب عمر ابن المقدم شرطة عثمان حسب الرسول كان يقوم بإصلاح مكيف منزله عندما هاجمه ثلاثة أشخاص محاولتين نهب هاتفه وأوضح المصدر أن أحد المتهمين سدد له طعنة في كتفه تسببت في مقتله واضاف ان الشرطة كثفت تحرياتها واوقفت ثلاثة متهمين قيد التحقيق. المادة السابقة المرعب ينتصر على نجوم الكرة العالمية.. بقلم رمضان احمد السيد كورونا المرعب ينتصر على نجوم الكرة العالمية.. بقلم رمضان احمد السيد المقالة القادمة ارتفاع كبير في أسعار تذاكر السفر إلى الولايات

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