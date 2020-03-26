خدام الرسول ورهن الاصول.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*الراحل المقيم فينا محمود عبدالعزيز الحوت
*كان مبدعا في اي شئ
*اذا غني ابدع
*واذا ترنم امتع
*واذا مشي ابدع
*واذا جلس ابدع
*لو نام تجده قد ابدع
*وامتع الحوت في مدح الرسول الكريم عليه افضل الصلوات والتسليم
*صدح محمود خدام الرسول فابدع وامتع واتجدع في المدحة حتي خلنا انه يري الرسول الكريم اثناء الانشاد
*الحوت كان مريخيا خالصا
*وكان مؤمنا باخراج المريخ من جيوب الرجال
*فاقترح اقامة حفلات جماهيرية يعود ريعها للمريخ
*حفلات اسبوعية
*بالمسارح والصالات
*وتبرع هو شخصيا باقامة حفلين في الشهر
*وتبرع بالاتصال بفناني المريخ واقناعهم بالمشاركة
*كان متقينا بان اي مريخي يستطيع ان يقدم مما عنده لدعم الكيان
*ساقتني لكل ذلك ضبابية موقف الاستثمار في المريخ
*ايها الناس
*عقد مسودة وعقد موقع عليه من طرفي العقد والشهود
*يهمنا اولا العقد الموقع عليه
*لم نجد في فقراته مايفيد بامكانية رهن اصول النادي للجنة الاستثمار او مقابل الاستثمار او لاجل الاستثمار
*ولم نجد فقرة تحرم المريخ من حق فسخ التعاقد
*بل ورد بالبند الاول ان من حق مجلس المريخ ان يرفض السبعطاشر مشروع
*اها رايكم شنو؟
*اما بالنسبة لقيد العشرين سنة
*فاني اري ان الخسران المستثمر لا المريخ
*لان مشروع تشييد بتلك الضخامة لايمكن ان تكون فترة استرداد رأس المال عشرين سنة فقط
*مع الوضع في الاعتبار ان كل تكلفة التشييد لايتحمل فيها المريخ مليما واحدا
*وقصة رهن اصول المريخ دي واقفه لي هنا
*وبتشكك في القصة
*وبتقودنا لسؤال
*هل استخدمت اصول المريخ قبل ذلك كضامن لقروض تم انشاء مشروعات خاصة ليست للمريخ بتلك القروض؟
*ان كانت الاجابة بلا
*يبقي ليه الشك حاليا
*وان كانت الاجابة بنعم تبقي طامة كبري وكارثة تسحب البساط من تحت اقدام الكورونا
*وتبقي القصة بتشبه قصة شركة شنو كده ياربي ؟
*شركة هناي السودان
*والامر لا يحتاج لمجرد بحث بل يحتاج لبحيت شديد
*المهم
*العقد الموقع به عيوب فنيه يمكن تداركها ومعالجتها
*فلايستقيم ان يكون القطب ابو اواب رئيسا للاستثمار من جانب ومستثمر من الجانب الآخر
*وهناك عيب فني في التفويض
*ينبغي ان يفوض مجلس الادارة
*لا الرئيس او من ينوب عنه
*امور من هذه الشاكلة يمكن معالجتها والاستمرار في المشروعات الاستثمارية التي تخرج الكيان من جيوب الافراد والانتماء للكيمان
*ولكن ثمة سؤال
*عندما صاغ مستشار ابو اواب مسودة العقد وسلمها كي يعرضها عمر محمد عبدالله علي الادارة القانونية للنادي
*هل كان ردك ياعمر ان النادي ليست به ادارة قانونية لانه تم حلها؟؟؟
*وهل صحيح ياعمر انك اصريت وضغطت علي مفوض ابو اواب لتوقيع العقد الموقع في عجالة واصرار؟؟؟
*ايا كانت الاجابة علي السؤالين
*طب ليييييييه!!!!!!!
*نحنا نلقاها من ياتو عمر؟
*عمر البشير ولا عمر سونقو؟؟؟
*وماهي مصلحة المفوض فيما فوض فيه من وراء التفويض حتي يتم الامر في عجالة وبهذه القوة من الضغط؟؟؟
*ملفات يجب فتحها ورقة ورقة
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*الكورونا دخلت الحوش واتفرض حظر التجول علينا
*حتي الاجنة في الارحام بطلوا فرفرة ومنعوا التجوال زيينا
*يبقي مفروض نتعامل مع الكارثة ككارثة يا اخوانا
*زمان القحة ولاصمة الخشم
*اسي صمة الخشم ولا القحة
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال الفرق بين قحت (بفتح الحاء) وقحت(بتشديد الحاء )يكمن في ان الاولي بتجري عليها والتانية بتجري منها
والي لقاء
سلك
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