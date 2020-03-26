خدام الرسول ورهن الاصول.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*الراحل المقيم فينا محمود عبدالعزيز الحوت

*كان مبدعا في اي شئ

*اذا غني ابدع

*واذا ترنم امتع

*واذا مشي ابدع

*واذا جلس ابدع

*لو نام تجده قد ابدع

*وامتع الحوت في مدح الرسول الكريم عليه افضل الصلوات والتسليم

*صدح محمود خدام الرسول فابدع وامتع واتجدع في المدحة حتي خلنا انه يري الرسول الكريم اثناء الانشاد

*الحوت كان مريخيا خالصا

*وكان مؤمنا باخراج المريخ من جيوب الرجال

*فاقترح اقامة حفلات جماهيرية يعود ريعها للمريخ

*حفلات اسبوعية

*بالمسارح والصالات

*وتبرع هو شخصيا باقامة حفلين في الشهر

*وتبرع بالاتصال بفناني المريخ واقناعهم بالمشاركة

*كان متقينا بان اي مريخي يستطيع ان يقدم مما عنده لدعم الكيان

*ساقتني لكل ذلك ضبابية موقف الاستثمار في المريخ

*ايها الناس

*عقد مسودة وعقد موقع عليه من طرفي العقد والشهود

*يهمنا اولا العقد الموقع عليه

*لم نجد في فقراته مايفيد بامكانية رهن اصول النادي للجنة الاستثمار او مقابل الاستثمار او لاجل الاستثمار

*ولم نجد فقرة تحرم المريخ من حق فسخ التعاقد

*بل ورد بالبند الاول ان من حق مجلس المريخ ان يرفض السبعطاشر مشروع

*اها رايكم شنو؟

*اما بالنسبة لقيد العشرين سنة

*فاني اري ان الخسران المستثمر لا المريخ

*لان مشروع تشييد بتلك الضخامة لايمكن ان تكون فترة استرداد رأس المال عشرين سنة فقط

*مع الوضع في الاعتبار ان كل تكلفة التشييد لايتحمل فيها المريخ مليما واحدا

*وقصة رهن اصول المريخ دي واقفه لي هنا

*وبتشكك في القصة

*وبتقودنا لسؤال

*هل استخدمت اصول المريخ قبل ذلك كضامن لقروض تم انشاء مشروعات خاصة ليست للمريخ بتلك القروض؟

*ان كانت الاجابة بلا

*يبقي ليه الشك حاليا

*وان كانت الاجابة بنعم تبقي طامة كبري وكارثة تسحب البساط من تحت اقدام الكورونا

*وتبقي القصة بتشبه قصة شركة شنو كده ياربي ؟

*شركة هناي السودان

*والامر لا يحتاج لمجرد بحث بل يحتاج لبحيت شديد

*المهم

*العقد الموقع به عيوب فنيه يمكن تداركها ومعالجتها

*فلايستقيم ان يكون القطب ابو اواب رئيسا للاستثمار من جانب ومستثمر من الجانب الآخر

*وهناك عيب فني في التفويض

*ينبغي ان يفوض مجلس الادارة

*لا الرئيس او من ينوب عنه

*امور من هذه الشاكلة يمكن معالجتها والاستمرار في المشروعات الاستثمارية التي تخرج الكيان من جيوب الافراد والانتماء للكيمان

*ولكن ثمة سؤال

*عندما صاغ مستشار ابو اواب مسودة العقد وسلمها كي يعرضها عمر محمد عبدالله علي الادارة القانونية للنادي

*هل كان ردك ياعمر ان النادي ليست به ادارة قانونية لانه تم حلها؟؟؟

*وهل صحيح ياعمر انك اصريت وضغطت علي مفوض ابو اواب لتوقيع العقد الموقع في عجالة واصرار؟؟؟

*ايا كانت الاجابة علي السؤالين

*طب ليييييييه!!!!!!!

*نحنا نلقاها من ياتو عمر؟

*عمر البشير ولا عمر سونقو؟؟؟

*وماهي مصلحة المفوض فيما فوض فيه من وراء التفويض حتي يتم الامر في عجالة وبهذه القوة من الضغط؟؟؟

*ملفات يجب فتحها ورقة ورقة

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*الكورونا دخلت الحوش واتفرض حظر التجول علينا

*حتي الاجنة في الارحام بطلوا فرفرة ومنعوا التجوال زيينا

*يبقي مفروض نتعامل مع الكارثة ككارثة يا اخوانا

*زمان القحة ولاصمة الخشم

*اسي صمة الخشم ولا القحة

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال الفرق بين قحت (بفتح الحاء) وقحت(بتشديد الحاء )يكمن في ان الاولي بتجري عليها والتانية بتجري منها

والي لقاء

سلك