المؤتمرجيه يحاصرون نادي الحركه الوطنيه !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اجتماعات كبار الاهله خلف الغرف المغلقه اقترحت تعين لجنة تطبيع تقيم عمومية النظام الاساسي و تشرف على الانتخابات .

▪️كافة المجموعات قدمت مقترحاتها وسمت مرشحيها فكان الاجماع على البرير في الرئاسه ، خندقه نائباً ، الكوارتي في الامانه العامه بينما تباينت الترشيحات لبقية المقاعد .

▪️من الملاحظات اللافته ورود اسم هاشم ملاح في كافة الاوراق بيما يشير لعلاقته الطيبه بكل التنطيمات ولا غرو في ذلك فود الزعيم كما والده حبيب الكل بلا عداوه لاحد .

▪️الفلول والزواحف استغلوا المرحله الانتقاليه التي يمر بها الهلال فسعوا لدس انفهم في الحراك وتقديم عناصرهم للسطو على نادي الحركه الوطنيه .

▪️تحركات الفلول ليست بعيده عن مخطط حليف المخلوع الذي فتح له ابواب الاستاد ورقص معه يوم ان كان ثوار الهلال يواجهون رصاص كتائب الظل في شمبات والعباسيه والصحافه وجبره وبري وبقية حواري العاصمه .

▪️من حق الطاهر يونس الانتماء للمؤتمر الوطني لكن ليس من حقه فرض تنظيمه السياسي على الهلال .

▪️من تنظيم يونس التحالف مع الكاردينال لكن بعيداً عن الهلال .

▪️تُخطي الفلول إن ظنت ان بامكنها اختراق شعب الهلال عبر اقلام (اكتب واقبض) .

▪️محاولات الفلول للاستيلاء على الهلال يجبرنا على فتح ملفات اخري عن اموالهم وشركاتهم كيف اسسوها بسطوة السلطه وعلى حساب المواطن الغلبان .

▪️الملف القادم ، شركات الكيزان ومص دماء المواطن الغلبان .

صلاح مناع قيادي لجنة التفكيك بات صاحب شعبيه كبيره وسط قواعد الاهله .

▪️كل من يسعى لضرب اوكار الفساد بالانديه يجد مثل هذه المحبه التي وجدها مناع .

▪️عقودات الكاردينال(ان كانت سليمه) فليس هناك ما يستدعى الهجوم على الرجل .

▪️مراجعة العقود جزء من عمل لجنة ازالة التمكين ومن كان شغلو في السليم لا يخشى المراجعه .

▪️بالحته الفيها الحديده يا مناع .

ضحكت وضحك شعب الهلال واحدهم يدعي ان مصاريف الهلال في الشهر 60 مليار يدفعها الكاردينال !!

▪لن اصف الكاتب براسب الرياضيات لكني اقول إن قسمة 60 على 30 يكون الناتج 2 بما يعني ان كردنه يصرف 2 مليار على الهلال كل يوم !!

▪️كترت المحلبيه ياهذا ولم تحترم عقول اهل الهلال ، جمهور الاسياد صفوة المجتمع لا قطيع من البلهاء .

انتشرت بشكل كثيف في الفضاء الاسفيري اعمدة قديمة لقلم هلالي كان معارضاً وتحول لموال .

▪️الاعمده اياها مؤسفه للحد البعيد بل ومخجله حيث يهاجم فيها صاحب ذلك القلم الكاردينال بعنف ويقول فيه ما نستحي ايراده في هذه المساحه .

▪️بصراحه انقلاب صاحب ذلك القلم على نفسه افقده احترام الجميع وظني ان كردنه نفسه لا يحترمه لانه يعلم كيف استقطبه .

مستند حي العرب ضد لاعب المريخ طبنجه كان شهادة ميلاد اللاعب (سبتمبر 2000) .

▪️مستند السوكرتا اكد ان اللاعب دون العشرين بما يعني ان الشكوى فاشله بل وهايفه .

▪️اول مره اسمع عن نادي يقدم مستند فشل شكواه !!

▪️ترى هل الامين العام للسوكرتا راسب رياضيات ام ماذا !! الغريب ان العرباوي اياه هو من يهاجم شداد ويشكك في قدراته الاداريه !!

▪️بصراحه السوكرتا يحتاج لامين عام ، لاسيما وإن ذات الكرسي جلس عليه فطاحلة الثغر .

???????? كلام سياسه .

▪️شركة تشتري كل يوم مليون دولار من السوق الاسود وتتسبب في انهيار الجنيه ، اين الامن الاقتصادي ومتى يتم تكوين جهاز الامن الداخلي !! .

▪️حمدوك اتفق مع مزارعي الجزيره على سعر مغر وفوت على الفلول محاولة تحريض رخيصه .

▪️الداعيه الكوز هرب من البلاد قبل القبض عليه بتهمة استلام الرشوه الدولاريه .

▪️كاتب كيزاني طالب باطلاق سراح المخلوع اسوة بمن تم اطلاق سراحهم من السجناء ، قال ايه (كيف يتم اطلاق سراح اللصوص ويبقى الريس) !!

▪️نقول لهذا ، لصوص السجون بينهم من سرق موبايل او نشل مواطن لكن ليس بينهم من سرق بلد وقبض رشوم بملايين الدولارات وقتل 28 ضابط في نهار رمضان .

▪️الكاتب اياه يكتب في كل شي الا العماله الاجنبيه والتخابر مع الدول التي تمنح عملاءها شقق مجانيه .

▪️تباً للاقلام التي تخدم المخابرات الاجنبيه وتتسلم مرتبها بالدولار في حسابات خارجيه .

▪️تباً لمن رفض مجلس الصحافة اعتماده رئيس تحرير لانه لا يملك حتى الشهاده الثانويه !!

▪️لا تقولوا صبي النفايات ، فالنفايات اكرم منه .