وزيرالدفاع الإثيوبي ورئيس أركانه ينقلان تعازيهما في وزيرالدفاع

الخميس 26 مارس 2020 نقل وزير الدفاع الإثيوبي ليما ميقيرسا ورئيس أركانه الفريق أول ركن آدم محمد تعازيهما ومواساتهما للشعب السوداني وقيادته وقواته المسلحة في فقيد البلاد وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم الذي حدثت وفاته أمس بجوبا، معددين مآثره وأدواره البارزة في توطيد وتطوير علاقات التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال المحادثة الهاتفية التي تلقاها صباح اليوم رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين والذي بدوره أعرب لهما عن شكره وتقديره لهذه المشاعر النبيلة، سائلا الله أن ينزل على الفقيد شآبيب الرحمة والمغفرة.

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