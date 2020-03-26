الفريق عبدالخالق: من رتب لقاء (البرهان نتنياهو) فلسطيني الجنسية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال عضو المجلس العسكري الفريق أول “صلاح عبدالخالق” إن القوة التي فضت الاعتصام “ضباط وعساكر” جميعهم داخل السجن، وإن نائب رئيس المجلس الانتقالي تفاجأ بفض الاعتصام مثلنا. وأضاف في حوار ينشر بالداخل: كنا نريد إقامة انتخابات مبكرة لكننا توقفنا بسبب الضغوط، وواصلنا الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير، وزاد “أنا مع التطبيع مع إسرائيل، والوسيط الذي رتب لقاء “البرهان نتنياهو” ، فلسطيني الجنسية. المجهر السياسي المادة السابقة رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي يعزي البرهان وحمدوك في وفاة وزير الدفاع المقالة القادمة حملة توعوية مشتركة لمكافحة حملة توعوية مشتركة لمكافحة كورونا

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