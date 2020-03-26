رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي يعزي البرهان وحمدوك في وفاة وزير الدفاع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعث رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي مرشد الختمية مولانا “السيد محمد عثمان الميرغني” ، ببرقية تعزية ومواساة إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول “عبدالفتاح البرهان”، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور “عبدالله حمدوك” ، أعرب سيادته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته للشعب وقواته المسلحة ولأسرة وعشيرة الفقيد بحجر العسل بوفاة وزير الدفاع الفريق أول “جمال الدين عمر” مشيداً بجهود الفقيد وإخلاصه في خدمة وطنه وإسهاماته حتى آخر لحظة من حياته بجوبا في إحلال السلام في ربوع السودان، “سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته”

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