أستاذ جامعي يتحوّل إلى “طُلبة” لعدم كفاية الراتب.!

الخليج 365 :

تحوّل الأستاذ الجامعي بكلية التربية بجامعة دنقلا د. عبد الحفيظ حسن حسب الله، إلى العمل في مهنة مساعد بنّاء “طُلبة”، بالتوازي مع التدريس بالجامعة، وبرّر الخطوة لعدم كفاية راتب الأستاذ الجامعي، وطالب، الحكومة ووزارة التعليم العالي بالالتفات إلى وضع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وضرورة تحسين أوضاعهم لتمكينهم من أداء واجبهم على الوجه الأكمل.

وقال عبد الحفيظ في تصريحٍ أمس، إنّ الرواتب التي تُمنح لأعضاء هيئة التدريس “غير كافية” لمُجابهة تكاليف المعيشة ولا تُراعي مكانة الأستاذ الجامعي، وناشد وزارة التعليم العالي بالإسراع في إجازة الهيكل الراتبي الجديد لأساتذة الجامعات وتحسين بيئة العمل.