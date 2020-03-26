أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الخميس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حدد البنك المركزي أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس، وفيما يلي تورد (سونا) أسعارها:- العملة شراء بيع متوسط الدولار 55 55.275 55.1375 الين الياباني 0.497 0.4995 0.4982 الجنيه الاسترليني 65.2432 65.5694 65.4063 الفرنك السويسري 56.474 56.7564 56.6152 الدولار الكندي 38.619 38.8121 38.7155 كرونة السويدية 5.4213 5.4484 5.4349 الكرونة النرويجية 5.1409 5.1666 5.1538 الكرون الدنماركي 8.0393 8.0795 8.0594 الدينار الكويتي 173.447 174.314 173.881 الريال السعودي 14.6538 14.7271 14.6904 الدرهم الإماراتي 14.9762 15.0511 15.0136 الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477 الدينار البحريني 145.349 146.076 145.712 ريال عماني 142.82 143.534 143.177 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.174 74.9758 الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778 اليورو 60.0424 60.3426 60.1925 المادة السابقة ساطع الحاج: مصطلح العلمانية في السودان افرغ من محتواه الحقيقي المقالة القادمة أستاذ جامعي يتحوّل إلى “طُلبة” لعدم كفاية الراتب.!

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