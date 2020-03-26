ساطع الحاج: مصطلح العلمانية في السودان افرغ من محتواه الحقيقي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﺷﺪﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﻁﻊ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﻣﺴﻠﻤﺔ ﻭﻻﻳﻮﺟﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺑﺄﻥ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻀﺖ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻱ ﺃﻥ ﻳﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ .
ﻭﺃﻛـﺪ ﺳﺎﻁﻊ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ، ﺃﻥ ﺭﺅﻳﺘﻬﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋـﻦ ﺭﺅﻳـﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻠﻮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻧﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺩﻭﻟـﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋـﻠـﻰ ﺍﻟــﻘــﻮﺓ ﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺔ .
ﻭﺃﺭﺩﻑ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧــﻪ ﻳﺠﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿــﺢ ﺿــﺮﻭﺭﺓ ﻓﺼﻞ ﺍﻟـﺪﻳـﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ، ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﺍﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ، ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺣﺮﻳﺔﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺩﻳــﺎﻥ ﻣﺘﺮﻭﻛﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗـﺎﺑـﻊ ﻭﻫــﺬﺍ ﻣـﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺍﻟﺤﻠﻮ ﺑﺄﻥ ﺗﺘﻨﺰﻝ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﺗﻌﻬﺪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﺟـﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓــﻲ ﺇﺣــﺘــﺮﺍﻡ ﻭﻛـﺮﺍﻣـﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻦ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ .
ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮﻭﺃﻥ ﻻﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﺮﺍﺭﺗﻬﺎ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺄﻱ ﺍﻣﺮ ﺇﻻﻫـﻲ ، ﻭ ﻫﻲ ﺩﻭﻟـﺔ ﻣﻦﺻﻨﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﻣﻦ ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺃﺧﻄﺎﺋﻬﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﺒﺸﺮ .
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