عضو المجلس العسكري الفريق صلاح عبد الخالق (لو عاوزنها مدنية 100% كانت يمشوا يعتصموا في (الدايات) ليه جو اعتصموا لينا في( القيادة )

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف عضو المجلس العسكري الفريق صلاح عبد الخالق الذي تسلم السلطة عقب الاطاحة بالرئيس عمر البشير تفاصيل جديدة عن فض الاعتصمام موضحا ان الضباط والعساكر الذين تسببوا في فض الاعتصام جميعهم في السجن الان ويتم التحقيق معهم عبر ثلاث

لجان تحقيق واكد عبد الخالق في حوار تنشره (المجهر) ان المجلس العسكري كله لم يكن علي علم بقض الاعتصام واستغرب الفريق صلاح من حديث البعض عن المدنية الكاملة قائلا (لو عاوزنها مدنية 100% كانت يمشوا يعتصموا في الدايات ليه جو اعتصموا لينا في

القيادة العامة ولفت إلى أنّ مصلحة السودان الآنية تتطلّب الاتّفاق بين المكونين العسكري والمدني في الوضع الراهن.

وجزم بأنّ قوى الحرية والتغيير ليست على قلب رجلٍ واحد.

وتابع” الشباب عندما قاموا بثورتهم كانوا يحلمون بسودانٍ مثل الدول الأخرى التي يشاهدونها وما كانوا عاوزين ليهم هردبيسهة زي دي