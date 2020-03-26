شاهد “حِنة كورونا ” تنتشر وسط نساء الخرطوم!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
في الوقت الذي يتهوب فيه العالم من فيروس كورونا ويتحاشى مجرد سيرتها؛ أخذ عدد من محلات الحناء المختصة بالرسم والنقش في الترويح لرسم حناء جديدة أخذت شكل فيروس كورونا المستحدث، كما انتشرت صورته ووصفه عبر وسائل الإعلام.
ويتم نقش شكل كورونا أسفل قدم السيدات بمبلغ يصل إلى 250 جنيهاً وهي الموضة الحالية في عالم نقش الحناء ورسمها.
وقالت أم حسنين التي تعمل في مجال نقش الحناء بالمنازل، إن كوفيراً معروفاً روَّج لنقش كورونا وأصبحت الطلبات تنهال عليها من قبل ربات المنازل، وأشارت إلى أنه رغم توقف المناسبات والزيارات المنزلية، إلا أن السيدات يحرصن على التزيُّن ونقش الحناء ووضع كورونا أسفل أقدامهن يدسن عليها في (الروحة والجية).
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