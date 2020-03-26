إرتفاع كبير في سعر جرام الذهب باسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كَشف الأمين العام للجنة التمهيدية لاتحاد تُجّار وصاغة الذهب عاطف أحمد، عن ارتفاع سعر الجرام للذهب الخام بالسودان إلى (5400) جنيه، بدلاً من (4700) جنيه، فيما أرجع تُجّار الارتفاع لشراء شركة مُعيّنة كميات كبيرة وبأسعار عالية.

وأبدى عاطف في تصريحٍ أمس، استغرابه من ارتفاع أسعار الذهب لأنّ الأوضاع العالمية وتفشي “كورونا” انعكس على أسعار الذهب، واتّهم إجراءات الحكومة بالتسبُّب في رفع الأسعار، وتوقّع المزيد من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المُقبلة لصُعوبة التنقُّل في ظل التدابير ضد “كورونا”، وتأثير ذلك على حجم الوارد من مناطق الإنتاج.