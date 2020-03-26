د.شداد يعلق علي خطوة رئيس المريخ بالذهاب لـ (الفيفا)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
بدات حرب معلنة بين البروف كمال شداد رئيس اتحاد كرة القدم السوداني ورئيس نادي المريخ ادم سوداكال وذلك بالخطوة التي اعلن رئيس نادي المريخ بانه ينوي الذهاب الب الفيفا لاعتماد جمعية النادي العمومية الاخيرة التي رفضها الاتحاد العام واستغرب شداد وفق
مقربين منه خطوة سوداكال وتصريحاته هذه لكنه قال وفق مصادر لـ (سودانا فوق ) ان الفيفا لن يتعامل معه لان اخطا كثيرة صاحبت جمعيته وقال شداد انه كان يعلم بان (سوداكال) لن يحضر اليه لانه ليس لديه شيء لقوله موضحا ان هناك اشخاص يؤثرون عليه وبالتالي سيقودنه الي النهاية
في ديسمبر، أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن قرارٍ طالبه بموجبه نادي المريخ تحديد موعدٍ من أجل إجازة النظام الأساسي.
ويؤكّد القيادي، إنّهم في المجلس مستمرّون في العمل بقواعد النظام الأساسي الذي تمّت إجازته من قبل الجمعية العمومية.
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