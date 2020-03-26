زيادة في أسعار الفول السوداني لـ(٧٥) ألف جنيه للطن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : طرأت زيادة مفاجئة على سعر طن الفول السوداني لـ(٧٥) ألف جنيه، مقارنة بسعره الأسبوع الماضي (٧٠) ألف جنيه.

وأرجع مدير أسواق محاصيل الأبيض، هشام بشير عبيد، سبب الزيادة للطلب العالي عليه من قبل التجار.

وقال لـ(السوداني) إن أغلب التجار لديهم التزامات صادر تستوجب الإيفاء بها قبل تنفيذ قرار إيقافه، وتوقع هشام، حدوث انخفاض السعر حال تنفيذ القرار.

يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرار مؤخراً بإيقاف صادر الفول السوداني مطلع إبريل المقبل. المادة السابقة إستقرار ووفرة في البصل بالأسواق المقالة القادمة مطربون رفضنا الغناء بالمنازل..وساعات الحظر فرصة لترتيب الأمور

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