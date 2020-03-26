الخليج 365 : وقال التاجربسوق حلة كوكو محمد الجاك لـ(السوداني) أمس، إن أسعار البصل مستقرة هذه الفترة لضعف القوى الشرائية مبيناً أن سعر الجوال بلغ(3) آلاف جنيه والربع (80) جنيهاً للإنتاج الجديد. وأشار إلى ركود حاد بالأسواق بسبب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد و حظر التجول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إستقرار ووفرة في البصل بالأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.