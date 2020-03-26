إصابة ولي عهد المملكة المتحدة بـ”كورونا”

أعلن التلفزيون البريطاني في خبر عاجل أمس، تشخيص إصابة ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز بفيروس “كورونا”. وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن الأمير تشارلز، تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي أصاب آلاف الأشخاص في بريطانيا.

Advertisements

وبحسب صحيفة الصيحة، أوردت صحيفة (صن) نقلاً عن بيانٍ صادرٍ عن إقامة “كلارنس هاوس” الملكية، أنّ الأمير ظهرت عليه أعراض بسيطة للفيروس، وهو بصحة جيدة واضطر إلى مواصلة العمل من البيت ريثما يتعافى.

وقبل قرابة أيام قليلة ظهر الأمير تشارلز في مقطع فيديو وهو يمشي بصُعوبة لتجنُّب المُصافحة باليد عند تحية الناس وسط مخاوف من تفشي عدوى فيروس “كورونا”، وظهر ولي العهد البريطاني في عدة لقطات طريفة يقترب فيها من الناس لمُصافحتهم ثم يتذكر فيسحب يده فجأةً ويُلوِّح بالسلام عن بُعد، الأمر الذي يثير ضحكه وضحك الأشخاص الذين في استقباله.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)