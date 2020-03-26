أسامة الياس: لم يُصب أحدٌ من العائلة بـ(كورونا) ونُحذِّر من الشائعات

نَفَت أسرة المُتوفي بـ(كورونا) حسبما أعلنت وزارة الصحة فيصل الياس، ما يتردّد حول إصابة بعض أفراد الأسرة بالفيروس بسبب مُخالطتهم للمُتوفي بدولة الإمارات قبل أن يأتي للسُّودان.

وقال شقيق المتوفي أسامة الياس لمصادر أمس، إنّ أسرته بصدد تحريك إجراءات قانونية في مُواجهة مُروِّجي الشائعة، وأكد أنّ شقيقه ذهب لإمارة دبي في رحلة عمل استغرقت خمسة أيام فقط، ولم يذهب أو يلتقِ أفراد العائلة الموجودين في “العين”، وإنما تحدّث معهم عبر الهاتف وهم ابن عمه وابنة عمه اللذين ذهبا للإمارات بغرض الاستشفاء من مرض الكُلى، وتوفيت ابنة عمه اليوم مُتأثِّرة بالفشل الكلوي.

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وشدّد أسامة بحسب صحيفة الصيحة، على أنّهما لم يُصابا بـ(كورونا) لا من شقيقه ولا من غيره، وحذر من تداوُل الشائعات، وتوعد بمُقاضاة كل من يتعدّى على شقيقه المرحوم أو أسرته بأيّة معلومات غير دقيقة أو مُختلقة.

وكانت وسائط إعلام محلية أشارت لإصابة اثنين من أفراد أسرة المتوفي بـ(كورونا) ووفاة أحدهم أمس الأربعاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)