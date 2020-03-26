في تطور خطير.. ضبط (بكاسي) مصرية تهرب وقوداً

التاريخ: 26-مارس-2020
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ضبطت الشرطة الأمنية في حلفا الجديدة (3) بكاسي مصرية على متنها وقود مهرب، وكشفت مصادر أمس (الأربعاء) هروب عربتي (بوكس) كانتا مع السيارات المضبوطة، وأوضحت أن البكاسي كانت محملة بالوقود وجرى توقيفها في القرية 23 إسكان.
وبحسب صحيفة المجهر، ذكرت المصادر أن البكاسي المصرية قدمت عبر الولاية الشمالية وكانت تحمل الوقود. بينما قيدت السلطات بلاغات في مواجهة متهمين، وقامت بالحجز على المعروضات، وفي مقابل ذلك ارتفع سعر برميل الجازولين إلى (12) ألف جنيه تزامناً مع بدء موسم الحصاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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