السجن والغرامة لسيدة أجنبية ضبطت بحوزتها (391) كريستالة خمور

أوقعت محكمة النظام العام بالحاج يوسف حكماً يقضي بالسجن الإلزامي في مواجهة سيدة أجنبية ضبطت بحوزتها (391) كريستالة من الخمور البلدية، وذلك داخل أحد المنازل المعروفة بصناعة الخمور بأحد أحياء الحاج يوسف، بجانب ذلك غرمت المحكمة المدانة مبلغ (20)ألف جنيه وبعدم الدفع السجن (3) أشهر، وأمرت المحكمة أن تباد المعروضات.

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وبحسب صحيفة المجهر، ووفقاً للاتهام أن الشرطة بمحلية شرق النيل نفذت حملة تمشيطية على بعض المحلات العشوائية بالمنطقة “أوكار الخمور” بهدف القضاء على الظواهر السالبة بالمجتمع، حيث أسفرت الحملة عن ضبط سيدة أجنبيه أثناء بيعها خموراً بلدية لبعض الأشخاص ، وعند توقيفها ضبطت بحوزتها (42) كريستالة بجانب (391) كريستالة متوسطة الحجم معبأة بالخمور البلدية، على ضوء ذلك تم القبض عليها واقتيدت إلى قسم الشرطة وبالتحريات معها وعقب الفراغ أمرت النيابة بتقديمها للمحاكمة لمخالفة المادة (79) المتعلقة بترويج وصناعة الخمور البلدية، وبإقرار المتهمة أوقعت المحكمة الحكم السابق ذكره.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)