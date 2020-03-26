مقتل ابن ضابط شرطة أمام منزله ببحري

لقي الشاب “عمر” ابن العقيد شرطة “عثمان حسب الرسول” مصرعه طعناً بالسكين أثناء محاولة نهب هاتفه أمام منزله باشلاق الشرطة ببحري.

ووفقاً لمصدر فإن الشاب “عمر” البالغ من العمر(23) عاماً كان متواجداً أمام منزله باشلاق الشرطة ببحري ويقوم بإصلاح المكيف الخاص بمنزله، وفي الأثناء هاجمه ثلاثة أشخاص محاولين نهب هاتفه فأبدى الأخير مقاومة، ليسحب أحدهما سكينه ويسدد له طعنة في كتفه.

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وبحسب صحيفة المجهر، فور وقوع الحادث تم إسعاف المصاب إلى المستشفى بيد أنه فارق الحياة متأثراً بالإصابة التي لحقت به، ودونت الشرطة بلاغاً بالحادث وأوقفت ثلاثة من المشتبه بهم رهن التحقيق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)