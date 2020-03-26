الميرغني يعزي “البرهان” و”حمدوك” في وفاة وزير الدفاع

التاريخ: 26-مارس-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة بعث رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي مرشد الختمية مولانا “السيد محمد عثمان الميرغني”، ببرقية تعزية ومواساة إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول “عبدالفتاح البرهان”، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور “عبدالله حمدوك”، أعرب سيادته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته للشعب وقواته المسلحة ولأسرة وعشيرة الفقيد بحجر العسل بوفاة وزير الدفاع الفريق أول “جمال الدين عمر”، مشيداً بحسب صحيفة المجهر، بجهود الفقيد وإخلاصه في خدمة وطنه وإسهاماته حتى آخر لحظة من حياته بجوبا في إحلال السلام في ربوع السودان، “سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته”. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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