محاكمة شاب بسرقة ملبوسات من سوق

التاريخ: 26-مارس-2020
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قضت محكمة جنايات المدينة بالحاج يوسف بتوقيع عقوبة السجن الإلزامي (6) أشهر في مواجهة شاب أدانته المحكمة بمخالفة نص المادة (174)من القانون الجنائي المتعلقة بالسرقة، حيث قام المتهم بسرقة ملبوسات من سوق بـ”حي البركة ” بالحاج يوسف، بجانب ذلك ألزمت المحكمة المدان بدفع مبلغ (29) ألف جنيه تعويضاً للشاكي عن قيمة المسروقات .
وتتلخص وقائع البلاغ بحسب صحيفة المجهر، في أن الشاكي دون بلاغاً بمحضر الشرطة أفاد في مضمونه أن المتهم قام بسرقة “فساتين، عبايات، اسكيرتات” من محله التجاري بحي البركة بالحاج يوسف، على ضوء ذلك باشرت المباحث تحرياتها وألقت القبض على المتهم واقتيد إلى قسم الشرطة للتحريات وعقب الفراغ أمرت النيابة بتقديمه للمحاكمة بتهمة السرقة وبإقرار المدان أمام المحكمة بما نسب إليه أنزلت المحكمة القرار أعلاه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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