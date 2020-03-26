الدفاع يوقف تنفيذ حكم الإعدام لخمسة مدانين من أبناء الفادنية

أوقفت هيئة الدفاع في قضية المدانين بقتل اثنين من أبناء العسيلات تنفيذ حكم الإعدام في مواجهتهم لطعن في قرار المحكمة العليا المؤيد للمحاكم الدنيا بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت، وكانت المحكمة الدستورية قد سحبت الملف لحين تكوينها للفصل في الطعن، وكانت محكمة الموضوع قد أصدرت قرارها بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً قصاصاً، وتوقيع عقوبة السجن للمتهم السادس لمدة “سنتين” بعد إدانته بتهمة إخفاء المعلومات، كما أيدت محكمة الاستئناف.

وبحسب صحيفة المجهر، ووفقاً للاتهام فإن المدانين كانوا قد استدرجوا الضحيتين وهما من أبناء العسيلات يعملان بمطار الخرطوم إلى مزرعة بشرق النيل واحتجزوهما لمدة ثلاثة أيام ومارسوا ضدهما عمليات تعذيب بالكهرباء بجانب الاعتداء عليهما، مما أدى إلى صدمة نزفية تسببت في وفاتهما وأيدت المحكمة العليا الحكم الصادر والمؤيد من محكمة الاستئناف.

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وحسب البلاغ فإن تجار ذهب بمنطقة الفادنية بشرق النيل اتفقوا مع اثنين من العاملين بمطار الخرطوم على تهريب سبائك ذهب قدرت قيمتها بـ(13) مليار جنيه إلى إحدى دول الخليج، بيد أن الذهب اختفى، ولم يصل إلى وجهته، وأبلغ المجني عليهما أصحاب الذهب بأن السُلطات قد صادرته، ولاحقاً اكتشف أصحاب الذهب أنهم خدعوا، وأن السلطات لم تصادر الذهب، مما دفعهم إلى استدراج المجني عليهما إلى المزرعة بضاحية شرق النيل وتعذيبهما بطرق وحشية. وكانت الشرطة الدولية (الإنتربول) قد ألقت القبض على متهم رئيسي (شقيق المتهم الأول) في البلاغ بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية التي كان قد هرب إليها بعد الحادث لتكمل إجراءات البلاغ المفتوح في مواجهته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)