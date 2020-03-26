حملة توعوية مشتركة بين مرور الخرطوم ووزارة الصحة لمكافحة “كورونا”

دشنت شرطة مرور ولاية الخرطوم بالتنسيق مع وزارة الصحة الولائية حملة توعوية وإرشادية أمس (الأربعاء)، تستمر لمدة أسبوع تحث المواطنين على ضرورة الالتزام بتوجيهات الدولة المتعلقة بحظر التجوال منذ الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً، عبر مكبرات الصوت تجوب كل محليات الولاية، للوقاية من انتشار جائحة كورونا.

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وبحسب صحيفة المجهر، التقى مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم اللواء شرطة “أمير عبد المنعم فضل”، برئيس قسم الصحة النفسية د. “سلمى أحمد عطا المنان” وفريق التوعية التابع لوزارة الصحة ولاية الخرطوم، وبحث اللقاء سبل التعاون والتنسيق، وانتظمت الحملة في عمل مكثف للتوعية بمخاطر وباء كورونا. ووزع إعلام مرور ولاية الخرطوم نشرات تحمل مضامين توعوية عن خطورة المرض وسبل الوقاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)