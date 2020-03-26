الحكومة وأسر ضحايا (كول) يطلبان من القضاة وقتاً إضافياً

التاريخ: 26-مارس-2020
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طلبت الحكومة السودانية وأسر ضحايا المدمرة الأميركية “كول” من قاضي المحكمة مزيداً من الوقت للفراغ من إجراءات التسوية التي سيتم بموجبها اغلاق ملف القضية.
وتوصل الطرفان خلال فبراير الماضي بحسب صحيفة السوداني، إلى اتفاق لتسوية القضية التي يتهم السودان بالتورط فيها تدفع بمقتضاها الخرطوم مبالغ مالية تصل إلى نحو 70مليون دولار لأسر ضحايا المدمرة مقابل شطب القضية دون إمكانية إعادة فتحها مستقبلاً.
وقالت الحكومة الانتقالية إنها توصلت إلى التسوية حرصًا منها على إنهاء مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وطلب محامو الحكومة وأسر الضحايا من المحكمة الفيدرالية في فيرجينيا “المزيد من الوقت واستمرار تجميد إجراءات القضية حتى الثالث من أبريل بغية مواصلة العمل على تنفيذ بنود التسوية”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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