قرار وشيك باستثناء صيدليات من حظر التجوال

التاريخ: 26-مارس-2020
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قالت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، إن التزام الصيدليات بقرار الحظر في يومه الأول وإغلاق منافذ البيع أمر مطلوب، لأن القرار الصادر من الدولة لم يستثنِ أحداً.
وكشفت مدير إدارة الصيدلة بالوزارة د. سارة بحسب صحيفة السوداني، عن احتمالية صدور قرار وشيك يقضي بالسماح لبعض الصيدليات بالعمل أثناء فترة حظر التجوال، والمحددة من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً.
واعتبرت سارة أن الالتزام بالقرار أمر مهم ولكن هنالك اتجاهاً للسماح لبعض الصيدليات بالعمل، مُنبهة إلى أن الخرطوم بها ٢٨٠٠ صيدلية لا يُفترض أن تُغلق جميعها في وقتٍ واحد، وتابعت ”لذا من المقرر استثناء بعضها بحسب ما تقتضيه الضرورة، وما تقرره قيادة الوزارة”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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