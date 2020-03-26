الصناعة والتجارة: اليوم آخر موعد لاستلام تقارير السلع الاستراتيجية

قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد على عبدالله إن اليوم “الخميس” هو آخر يوم لتقديم التقارير المطلوبة بمكاتب إدارة التجارة الداخلية بمبنى وزارة الصناعة والتجارة شارع الجامعة خلال ساعات العمل ووفق الضوابط الصحية والإرشادات الصادرة من الوزارة.

ويأتي تصريح وكيل الوزارة بحسب صحيفة السوداني، الحاقاً للبيان الصادر من وزارة الصناعة والتجارة لتأمين حاجة البلاد من مخزون السلع الاستراتيجية وفي ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية، والذي طالبت فيه وزارة الصناعة والتجارة جميع منتجي ومستوردي السلع الأساسية في القائمة أدناه بتقديم موقف مفصل لمخزونات كل سلعة في مدة اقصاها 72 ساعة.

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وبعد انتهاء هذه المدة ستقوم الأجهزة الرقابية ومباحث التموين بأداء دورها المنوط بها علماً بأن قائمة السلع المطلوبة هي الدقيق والسكر وزيت الطعام والفول المصري والشاي ولبن البدرة والصابون والأرز والعدس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)