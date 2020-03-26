ماكرون يعلن عن إطلاق عملية عسكرية كبيرة بهدف مكافحة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، عن إطلاق عملية عسكرية تحت مسمى “عملية الصمود” بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي من أمام المستشفى العسكري الميداني في مدينة مولوز، شمال شرقي البلاد: “قررت بعد استشارة وزيرة الجيوش فلورانس بارلي أن نطلق “عملية الصمود” التي ستكون مختلفة عن “عملية سانتينيل”، وذلك بهدف مساعدة المواطنين على المستوى الصحي واللوجستي”.

وتابع :”هناك حاليا حاملة مروحيات من نوع “ميسترال” تتواجد في المحيط الهندي وسنرسل حاملة مروحيات أخرى من نوع “ميسترال” في شهر نيسان/أبريل المقبل إلى جزر الأنتيل وغويان (بهدف مساعدة المقاطعات الواقعة ما وراء البحار والتابعة لفرنسا في مكافحة فيروس كورونا)”.

ودعا ماكرون في كلمته إلى “الوحدة”، معتبراً أن “الوقت ليس مناسبا للخلافات والشقاق”.

وتوجه ماكرون بشكر خاص الى كل العاملين في المجال الصحي “الذين يخاطرون بحياتهم يومياً من أجل حماية الفرنسيين”. كما توجه بالشكر للجيش الفرنسي الذي “يدعم المستشفيات والطواقم الطبية عبر عمليات نقل المرضى التي قام بها برا وبحرا وجوا”.

وتعهّد ماكرون أمام الشعب الفرنسي باتباع سياسة صحية جديدة في المستقبل لدعم المستشفيات الحكومية والطواقم الطبية.

سبوتنيك