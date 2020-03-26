اقتراب الصراع بين المكون العسكري والمدني

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365 :

هل نحن على اعتاب صراع المكون العسكرى مع المدنى ؟ هل نشهد وضع حد للحلف العسكرى المدنى الذى يحكم السودان ؟ هل نحن موعودون بتفكك أجنحة الحكم ؟ ماذا يمكن ان نقول فى التباين الحاد جدا بين اطراف الحلف الحاكم ؟ أين نحن من الوفاق وحل القضايا محل الخلاف بالود والحوار ؟

المخيف بشدة فى المشهد السياسى السودانى ان تقاطعات حادة جدا بين القوى المختلفة تجعل الحديث عن وأد الخلاف ليس إلا ضربا من الخيال ، وابرز مثال يمكننا طرحه فى هذا الجانب قضية تسليم الرئيس المعزول عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية وموقف قيادات بارزة فى قوى الحرية والتغيير من المسألة وقولهم ان ذلك امر وارد ، بل ومن الممكن تنفيذه ، بل ذهاب البعض الى ضرورة تسليم البشير الى لاهاى لتتم محاكمته عن جرائم حرب ارتكبها خلال حكمه الطويل ، وخروج مظاهرات تطالب بذلك لكن المكون العسكرى قال اكثر من مرة انه ضد هذا الموقف ، حتى جاء تصريح عضو المجلس العسكرى الانتقالى الفريق أول صلاح عبد الخالق الذى قطع أى أمل فى تهدئة الاوضاع وذلك بتصريحاته الحاسمة فى هذا الصدد وفقا للخبر التالى :

قطع عضو المجلس العسكري الذي تسلّم مقاليد الحكم بعد سقوط النظام”، الفريق أوّل طيار،صلاح عبد الخالق، بأنّ الأوضاع الماثلة في السودان تتطّلب تنحي الحكومة الحالية وتكوين حكومة كفاءات حقيقية تعمل على الترتيب لانتخاباتٍ مبكّرة.

وأشار عبد الخالق في تصريحاتٍ لصحيفة المجهر السياسي الصادرة ”الأربعاء” إلى أنّ ما تشهده البلاد حاليًا ربما يقود”مغامرين” من المؤسسة العسكرية لوضع حدٍ له عبر انقلاب.

ولفت إلى أنّ مصلحة السودان الآنية تتطلّب الاتّفاق بين المكونين العسكري والمدني في الوضع الراهن.

وجزم بأنّ قوى الحرية والتغيير ليست على قلب رجلٍ واحد.

وتابع” الشباب عندما قاموا بثورتهم كانوا يحلمون بسودانٍ مثل الدول الأخرى التي يشاهدونها وما كانوا عاوزين ليهم هردبيسهة زي دي”.

وأكّد أنّ المؤسسة العسكرية لن ترضى بتسليم”البشير” للمحكمة الجنائية.

وأردف” تسليم البشير خط أحمر ولو ناس الحرية والتغيير دايرين يحاربوننا يجونا عشان نوريهم الحرب كيف”.

وأشار إلى أنّه كان سيضع الفريق أوّل محمد حمدان دقلو”حميدتي” على رأس آلية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية لجهة أنّه يتحمّل ذات المهام بعد قيام الثورة، واستطاع توفير المحروقات والقمح في وقتٍ لم تكن فيه خزينة بنك السودان لديها أي أموالٍ.

انتهى كلام الفريق صلاح وهو يشير الى قرب احتدام الصراع بين المكونين العسكرى والمدنى ، وستكشف الأيام ماخفى بينهم.