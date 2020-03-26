تشريح جثمان الوزير .. لماذا؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

نسأل الله ان يتغمد وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال عمر برحمته الواسعة ويلهم اهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان ، ونعزي اهله ومعارفه وزملاءه فى مصابهم .

توفى الرجل بشكل مفاجئ كما هو معروف ، وهذا ما جعل الصدمة اكبر على اهله وزملائه ، وفى جوبا – حيث تمت الوفاة – تفاجأ الكل وحتى المقربين منه لأن الرحيل جاء مفاجئا

وهذه إرادة الله تعالى .

بعد ان تم الاعلان رسميا عن وفاة السيد الوزير تفاجأ الناس فى الخرطوم وغيرها بالحديث عن تشريح الجثمان ، وماقيل عن اصرار الحكومة على ذلك ، وعملها الدؤوب لاقناع ذويه المعترضين على مقترح التشريح ، ولكن فى النهاية تم التوافق مع شقيق الوزير الراحل على ان يتم تشريح الجثمان لاثبات خطأ الشائعات التى راجت بحسب التوضيح الحكومى .

ولاحقا – فى نفس يوم تشييع الراحل لمثواه الاخير – كشفت القوات المسلحة نتائج التشريح الجنائي الذي أجري يوم الأربعاء بمستشفى السلاح الطبي بالخرطوم على جثمان وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال عمر. ونشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على الفيس بوك تصريحا للناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة العميد د. ركن عامر محمد الحسن قال فيه أن نتيجة تشريح جثمان فقيد البلاد وشهيد الواجب وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال عمر الذي وافته المنية صباح الأربعاء في مقر اقامته بعاصمة جنوب السودان جوبا، أكدت أن الوفاة طبيعية وهي ذبحة صدرية. وقال عامر أن التقرير الطبي سيسلم للنائب العام. وكانت تقارير طبية صادرة من مستشفى جوبا قالت بأن سبب وفاة وزير الدفاع السوداني كانت طبيعية جداً نتيجة لذبحة صدرية بمقر إقامته بدولة جنوب السودان.

ونحن نستغرب اساسا من السبب الذى دفع الحكومة للاصرار على تشريح جثمان السيد الوزير ، واقناعها شقيق الراحل حتى تتم عملية التشريح ، وما معنى القول بان الاصرار على التشريح يأتى من جهة دحض الشائعات التى يتم الترويج لها ؟ وماهى هذه الاشاعات وما الذى يدعو الجهات الرسمية لنفيها؟

هل هناك شك فى تعرض الرجل لتسمم مثلا ؟ وما الجهة التى يتبادر الى الذهن اتهامها بذلك ؟ الامور ليست واضحة لكن المهم القول بإنه امر غريب .