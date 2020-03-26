جواد ظريف يتهم بومبيو بعرقلة الجهود الدولية لمحاربة فيروس “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، نظيره الأمريكي مايك بومبيو، بالترويج للدعاية المعادية لإيران وعرقلة الجهود الدولية لمحاربة فيروس “كورونا”.

وقال ظريف، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إنه “لا يمكن لأي وباء أن يوقف بروباغندا بومبيو ذات الدرجة الثالثة”، مضيفا أن “هناك سؤالا مهما يخطر بالذهن، عما إذا كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وزيرا للخارجية أم وزيرا للكراهية”، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية “إرنا”.

وأضاف: “مهما حاول (بومبيو) فإنه لا يمكنه التغطية على الإرهاب الاقتصادي وقتل الأبرياء والإخلال بالجهد العامي لمكافحة فيروس “كورونا” (كوفيد-19)، ومناداته المخزية للحرب. المادة السابقة تصريحات عضو المجلس العسكري المحلول حول المخلوع تفجر موجة غضب واسعة المقالة القادمة السيسي يوجه رسالة هامة إلى المصريين في أول أيام حظر التجول

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