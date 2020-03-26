عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 26 مارس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

ﺣﻈﺮ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﺬاﻛﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ 25%

اﻟﻤﻮت ﻳﻐﻴﺐ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع أﺛﻨﺎء أداء واﺟﺒﻪ اﻟﻤﻘﺪس

رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻘﻀﺎة ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻻﺿﺮاب ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ

حريق يلتهم 18 ﻓﺪان ﻗﻤﺢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﻞ

اﻟﺼﺤﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻞ اﺻﺎﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة اﻣﺲ ﺑﻜﻮروﻧﺎ

اﻏﻼق وزارة اﻟﻌﺪل ﻟﺴﺎﻋﺎت وﺗﻌﻘﻴﻤﻬﺎ ﻋﻘﺐ اﺷﺘﺒﺎه اﺻﺎﺑﺔ زوج ﻣﻮﻇﻔﺔ ﺑﻜﻮروﻧﺎ

ﻛﺮار : ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻓﺮض ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال ﺑﺎﻟﺒﻼد

ﺳﺎﻃﻊ اﻟﺤﺎج : ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ دوﻟﺔ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺄي اﻣﺮ إلاهي

السوداني

الجيش يكشف تفاصيل الرحيل المفاجئ لوزير الدفاع

قوة عسكرية تعتدي على قاضٍ..و”القضائية” تعلن إضرابًا شاملاً

إلغاء تصاديق مدارس خاصة بالخرطوم

تكدّس للمسافرين بالميناء البري واختفاء البصات

تشييع مهيب لجثمان وزير الدفاع بالخرطوم وإقامة مراسم عسكرية

قيادي بقوى الحرية يدعو العسكريين والمدنيين لتوقيع ميثاق يمنع حدوث انقلاب

أخبار اليوم

رحيل مفاجئ لوزير الدفاع في جوبا وتشييع جثمانه بالخرطوم.

«20» حالة إشتباه جديدة بكورونا بالبلاد.

إضراب عام للقضاة بسبب الإعتداء علي قاضي.

رئيس التحرير يكتب (نقطة نظام): الكورونا، نعم إنه وباء خطير… ولكن !

آخر لحظة

وفاة وزير الدفاع وشائعات تقود لتشريح الجثمان

اغتيال نجل ضابط وإضراب مفتوح للقضاة

تمديد إغلاق المطارات و(كورونا) تثير هلع بوزارة

فوضى بالميناء البري وزيادة متصاعدة في التذاكر

ضبط (13) سودانيًا في طريقهم إلى القاهرة

تخصيص دار للوطني مركزاً للعزل

المواكب

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ضبط”13″ سودانيًا يحاولون التسلل من مصر للسودان

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أستاذ جامعي يتحوّل إلى”طُلبة”

إلغاء تصاديق مدارس خالفت قرار الإغلاق

زيادة كبيرة في أسعار تذاكر السفر وفوضى بالمواقف

أنصار السنة تدعم مراكز الحجر الصحي ومناشدة لمزيد من الدعم

المجهر السياسي

تفاصيل وفاة وزير الدفاع في جوبا

الفريق عبد الخالق للمجهر السياسي”: قوة فضّ الاعتصام”ضباط وعساكر” جميعهم في السجن

“فيلود”” ينفي هروبه من السودان ويرهن عودته بانطلاقة النشاط

السوداني الدولية

تشريح جثمان وزير الدفاع

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الآلاف من المواطنين يغادرون الخرطوم

ارتفاع غير مسبوق في تعرفة السفر إلى الولايات واختفاء شبة كاملل للبصات

بالمستندات السوداني الدولية ترصد فساد جمعية الهلال الأحمر السوداني

صوت الأمة

وفاة وزير الدفاع وتعليق مفاوضات السلام

معاقبة مدارس خالفت قرار إيقاف الدراسة

إغلاق وزارة العدل والسلطة القضائية تعلن الإضراب الشامل

مجلس الصحافة : لا اتجاه لإيقاف الصحف الورقية بسبب كورونا

السلطات توقف مخالفين لقرار حظر التجوال في يومة الأول

قناة الملاعب

مجلس الصحافة: ربما تتوقف الصحف الرياضية ولكن السياسية ستستمر

توقف منافسة الممتاز ما بين توقف الدخل للأندية وتجهيز اللاعبين المصابين

حي العرب بورتسودان يفض معسكر الفريق