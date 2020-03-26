ضجة واسعة في مصر بسبب حفل شواء ثعابين أقامه صينيون والأمن يتدخل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضبطت قوات الأمن المصرية، يوم الأربعاء، مجموعة من المواطنين الصنيين يقطنون في منطقة مدينتي بالقاهرة الجديدة وهم يحاولون شواء مجموعة كبيرة من الثعابين.

قوات الأمن المصرية تحركت فور ورود بلاغ من أحد السكان بقيام جماعة صينيين بتجهيز وجبة من الثعابين، وفقا لموقع صحيفة “المصري اليوم” المصرية.

ووصلت فرقة من الطب البيطري المصري إلى المكان الذي كان يستخدمه مجموعة الصينيين لإعداد وجبات من الثعابين المشوية، وعرضها للبيع بالقاهرة الجديدة، لفحص المضبوطات وإعداد تقرير.

وعثرت القوة الأمنية على فتاتين صينيتين بأحد غرف الشقة، وهما فى حالة صحية متدهورة، وفقا لموقع لصحيفة “اليوم السابع” المصرية.

وأكدت مصادر الصحيفة، أنه تم استدعاء مجموعة من الأطباء لإجراء الكشف الطبي على الفتاتين وكل المتواجدين بالشقة، كما تم إخطار السفارة الصينية بالقاهرة لإرسال مندوب لحضور التحقيق مع المقبوض عليهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر مجموعة كبيرة من الثعابين المسلوخة المعدة للشواء، كما نشرت وسائل الإعلام المصرية بعضا من تلك الصور.