شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: علق القيادي في جماعة “أنصار الله”، محمد علي الحوثي، اليوم الأربعاء، على إعلان التحالف العربي، تأييده قرار الحكومة اليمنية قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ومواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في “أنصار الله”، في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “‏إعلان التحالف القبول بوقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي أمر مرحب به”.

وأضاف: “ننتظر ترجمته (الإعلان) بالتطبيق العملي”. المادة السابقة إنتاجية عالية لفدان القمح بمشروع الجزيرة المقالة القادمة ضجة واسعة في مصر بسبب حفل شواء ثعابين أقامه صينيون والأمن يتدخل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “أنصار الله” ترحب بإعلان التحالف القبول بوقف إطلاق النار بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.