قيادي بـ”قوى الحرية” يدعو العسكريين والمدنيين لتوقيع ميثاق يمنع حدوث انقلاب

دعا مقرر المجلس المركزي لـ”قوى الحرية والتغيير” كمال بولاد إلى الاستجابة للدعوة بتوقيع ميثاق شرف بين العسكريين والمدنيين لـحماية المرحلة الانتقالية وحماية الديمقراطية ومنع حدوث انقلاب عسكري.

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وقال في تصريح صحفي بحسب صحيفة السوداني، إن المرحلة الحالية، برغم أن الشعب هو الضامن الأساسي لانتصار الثورة وضمان استمراريتها، إلا أنها تستدعي ترجمة إرادة الشعب في مواثيق من بينها ميثاق شرف لحماية الديمقراطية توقع عليه كافة القوى السياسية والمكون العسكري في مجلس السيادة والقوات النظامية.

ودعا بولاد كافة مكونات وهياكل السلطة الانتقالية والقوات النظامية ومكونات قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات للمشاركة في صياغته كضمانه لحماية الفترة الانتقالية و تأمين مسار تحقيق الديمقراطية والتوقيع عليه ليكون أحد أهم معالم المرحلة الانتقالية والاستفادة من تجارب التاريخ وعدم تكرار الأخطاء.